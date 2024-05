Magdeburg/DUR. - Am Mittwoch hat ein Trickbetrüger in Magdeburg Bargeld und die Schmuckschatulle einer 86 Jahre alten Frau geklaut. Zwischen 10 und 10.30 Uhr war ein bislang unbekannter Täter, der sich als Handwerker der Stadtwerke ausgab, laut Polizei in die Wohnung der Rentnerin in der Otto-von-Guericke-Straße gelangt.

Der Täter hatte angegeben, dass er die Wasserhähne nach einer angeblichen Havarie wechseln müsse. Die 86-Jährige habe den Mann daraufhin in ihre Wohnung gelassen und wurde im Anschluss in das Bad geschickt. Hier sollte sie die Wasserhähne immer wieder auf und zu drehen, heißt es.

In dieser Zeit durchsuchte der falsche Handwerker die Wohnung nach Wert- und Schmuck und entwendete Bargeld sowie Schmuck mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich, so die Beamten.

Nach Trickdiebstahl in Magdeburg: So sieht der Täter aus

Der bislang unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

circa 170 Zentimeter groß

circa 35 Jahre alt

mitteleuropäischer Phänotyp mit norddeutschem Dialekt

kein Bart

trug eine orangefarbene Jack (vermutlich Arbeitsjacke)

Das Polizeirevier Magdeburg sucht nach Zeugen und nimmt unter den Stichwörtern "Trickdiebstahl Otto-von-Guericke-Straße" Hinweise per Telefon unter der 0391/5463295 entgegen.