Mit einem waffenähnlichen Gegenstand haben drei Räuber in Magdeburg versucht, Bargeld von zwei jungen Männern zu erpressen.

Drei Räuber haben in Magdeburg versucht, zwei junge Männer auszunehmen. Dafür zogen sie sogar eine Waffe. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem versuchten Raub an zwei jungen Magdeburgern ist es am frühen Freitagmorgen im Bereich der Hellestraße gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach forderten zunächst drei Männer von einem 24- und einem 19 Jahre alten Magdeburger die Herausgabe von Bargeld. Kurze Zeit später soll einer der mutmaßlichen Räuber einen pistolenähnlichen Gegenstand aus dem Hosenbund gezogen haben.

Nachdem die beiden jungen Magdeburger jedoch erklärten, kein Bargeld bei sich zu haben, entfernten sich die Männer ohne Diebesgut in Richtung Carl-Miller-Straße. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

So sollen die drei mutmaßlichen Täter ausgesehen haben:

männlich

1,70 bis 1,80 m groß

alle trugen eine auffällig grüne Jogginghosen

dunkle Oberbekleidung mit Kapuze

Schal ins Gesicht gezogen

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.