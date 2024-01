Ein Mann ist in Magdeburg überfallen worden. Die Polizei sucht anhand von Personenbeschreibungen nach den Tätern.

29-Jähriger von zwei Männern ausgeraubt: So sehen die Täter aus

Überfall in Magdeburg

Die Polizei in Magdeburg sucht nach zwei Tätern, die einen Mann überfallen haben sollen.

Magdeburg/DUR. - In der Magdeburger Max-Josef-Metzger-Straße ist es am Montag gegen 22.30 Uhr auf Höhe der Prälatenstraße zu einem Überfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 29-Jähriger von mehreren unbekannten Tatverdächtigen ausgeraubt. Hierbei wurde seine Umhängetasche entwendet, in der unter anderem eine geringe Bargeldmenge sowie ein Mobiltelefon war. Die Tatverdächtigen flohen anschließend in Richtung Hauptbahnhof, so die Polizei.

Polizei Magdeburg gibt Täterbeschreibung nach Überfall raus

So wird Täter 1 beschrieben:

männlich

circa 1,85 Meter groß

blonde, lockige Haare

schwarze Kapuzenjacke mit Emblem an der Brust

So wird Täter 2 beschrieben:

männlich

dunkel gekleidet

Kapuze

rote Schuhe

sprach Deutsch mit Akzent

Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts nach Zeugen und nimmt Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0391 5463295 entgegen.