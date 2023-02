Bei einem Raubüberfall ist ein junger Mann im Schanzenweg in Magdeburg verprügelt worden. Als dies nicht ausreichte, kam offenbar auch ein Elektroschocker zum Einsatz.

Elektroschocks und Schläge: Kriminelle Bande überfällt 24-Jährigen in Magdeburg

Ein 24 Jahre alter Mann ist bei einem Raubüberfall durch eine kriminelle Bande in Magdeburg auf der Straße verprügelt und mit einem Elektroschocker traktiert worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Mit massivem Einsatz von Gewalt und einer Waffe ist ein junger Mann am Freitagabend im Schanzenweg in Magdeburg ausgeraubt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kam es am Freitagabend um 22 Uhr in Höhe der Aral-Tankstelle, zu der Straftat. Die Täterbande soll dabei die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als der Mann das ablehnte, wurde er offenbar mit Schlägen und einem Elektroschockgerät angegriffen. Nachdem der 24 Jährige zu Boden stürzte, sollen die Täter sein Bargeld geklaut haben.

Nach der Tat entfernten sich die Täter nach Angaben der Polizei mit einem schwarzen VW Passat mit Leipziger Kennzeichen in Richtung Schilfbreite. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Fluchtfahrzeug geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0391-5463295 zu melden.