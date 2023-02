Mehrere Täter greifen Mann in Magdeburg an und rauben ihn aus

Magdeburg (vs) - Am Sonntag, 12. Februar, gegen 1.00 Uhr ereignete sich ein Raub an der Straßenbahnhaltestelle „Kastanienstraße“ in Magdeburg. Der Geschädigte wurde von drei bis vier bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen und fiel zu Boden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Anschließend wurden ihm diverse persönliche Gegenstände entwendet. Die Täter flüchteten samt Diebesgut. Sie wurden, wie folgt, beschrieben: männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, arabischer Phänotyp.

Der Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt und erschien später im Polizeirevier Magdeburg, um Strafanzeige zu erstatten. Die Ermittlungen dauern an, so die Beamten am Ende.