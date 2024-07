In Magdeburg hat sich eine sexuelle Belästigung vor einer Disco am Universitätsplatz ereignet.

Frau wird von fünf Männern vor Club sexuell belästigt: So sehen die Tatverdächtigen aus

Übergriff in Magdeburg

Magdeburg/DUR. - Am frühen Sonntagmorgen ist es gegen 1 Uhr am Uniplatz in Magdeburg laut Polizei vor einer dortigen Discothek zu einer sexuellen Belästigung gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß eine 23 Jahre alte Magdeburgerin demnach auf einer Treppe neben dem Parkplatz der Disco und wartete dort auf eine Bekannte.

Als ein grauer Opel Corsa älteren Baujahrs vorfuhr, nahm die 23-Jährige an, dass dies ihre Freundin sei und ging auf das Fahrzeug zu, heißt es. Es seien jedoch fünf Männer aus dem Fahrzeug ausgestiegen und hätten sofort angefangen, die Frau zu belästigen und unsittlich zu berühren.

Erst als Passanten über den Parkplatz liefen, ließen die fünf mutmaßlichen Täter von der jungen Frau ab und flüchteten mit ihrem grauen Opel Corsa in unbekannte Richtung, so die Polizei.

Die fünf Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

männlich

circa 180 Meter groß

dunkle Haare und Bart

unterwegs mit grauem Opel Corsa, älteres Baujahr

Das Polizeirevier Magdeburg sucht nun nach Zeugen (insbesondere nach den Passanten) und nimmt unter den Stichwörtern "sexuelle Belästigung – grauer Opel Corsa" Hinweise zur Tat oder den tatverdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.