Vier Männer prügeln sich in Magdeburg: Zwei Verletzte nach Streit am Ulrichplatz

Am Ulrichplatz in Magdeburg ist ein Streit unter vier Männern eskaliert.

Magdeburg. - Vier Männer sind am Samstagnachmittag am Ulrichplatz in Magdeburg in einen handfesten Streit verwickelt gewesen, wie die Polizei meldet.

Demnach wurden zwei der Männer am Breiten Weg so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus kamen. Nach der Behandlung hätten die Männer die Klinik allerdings wieder verlassen können, heißt es.

Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0391/5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.