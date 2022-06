Es sei die Eingangstür des Büros der AfD in Magdeburg durch Steinwürfe beschädigt worden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Magdeburg (dpa) - Unbekannte haben nach Angaben der Polizei ein Wahlkreisbüro der AfD in Magdeburg beschädigt. Dies geschah in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.

Es sei die Eingangstür des Büros durch Steinwürfe beschädigt worden, zudem seien an der Fassade des Gebäudes Schmierereien entdeckt worden. Die Polizei suche nach Zeugen der Tat.