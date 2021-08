Unbekannte schlagen in Magdeburg auf 25-Jährigen ein

Am Donnerstagmorgen (12.8.2021), gegen 2 Uhr, griffen mehrere Unbekannte einen jungen Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in der Magdeburger Altstadt an. Er wurde leicht verletzt.

Die Polizei in Magdeburger ermittelt nach einem Überfall auf einen 25-Jährigen in der Innenstadt.

Magdeburg (vs) l - Der 25-jährige Mann aus Halberstadt hielt sich laut Polizeisprecher am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf dem Willy-Brandt-Platz in der Altstadt von Magdeburg auf und traf dort auf sechs ihm unbekannte Personen.

Aus der Personengruppe trat eine Frau an den 25-Jährigen heran und fragte ihn nach Geld. Im gleichen Augenblick entriss sie dem 25-Jährigen eine Tüte mit diverser Literatur, wie der Sprecher weiter sagte.

Rangelei und Sturz

Beim Versuch, die Tüte zurück zu bekommen, sei es zu einer Rangelei mit der weiblichen Angreiferin gekommen, bei der sowohl die Frau als auch der 25-Jährige stürzten.

Daraufhin begannen mindestens drei bislang unbekannte Täter, auf den am Boden liegenden 25-jährigen Halberstädter einzuschlagen. Das Opfer wurde dabei leicht im Gesicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden, hieß es weiter.

Die Tüte ließen die Angreifer zurück, als sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort flüchteten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.