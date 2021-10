Unbekannter belästigt 12-Jährige in Magdeburg

Am 6.10.2021, zwischen 16.30 und 17.15 Uhr, hat in Magdeburg ein unbekannter Mann eine 12-Jährige belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg (vs) - Die 12-jährige Magdeburgerin befand sich laut Polizei am späten Mittwochnachmittag an der Haltestelle Alter Markt und wurde hier und anschließend in einer Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Westerhüsen von dem unbekannten Mann sexuell belästigt.

An der Haltestelle Südring verließen die 12-jährige Magdeburgerin sowie der unbekannte Täter die Straßenbahn. Der Verdächtige soll sich dann in Richtung Halberstädter Straße entfernt haben. Die Polizei suchte das Umfeld ab, konnte den Täter jedoch nicht fassen, wie eine Sprecherin dazu weiter mitteilte.

Beschreibung des Täters

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: circa 35 bis 50 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, augenscheinlich europäischer Herkunft, ungepflegtes Erscheinungsbild (Drei-Tage-Bart, lange Fingernägel), bekleidet mit schwarzer, matter Lederjacke und Jeans.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.