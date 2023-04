Zwischen Schönebeck und Magdeburg-Reform staut es sich am Dienstagvormittag nach einem Unfall auf der A14 in Richtung Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn A14 bei Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Meldung des Onlineportals Verkehrsinformation.de hervor.

Demnach ist die Autobahn von Halle in Richtung Magdeburg zwischen Schönebeck und Magdeburg-Reform von dem Unfall betroffen. Dort hat es sich gestaut. In Folge dieses Unfalls ist es zu einem weiteren Unfall mit zwei brennenden Lkw am Stauende gekommen.

Autofahrer werden gebeten, besonders vorsichtig an das Ende des Staus heranzufahren.