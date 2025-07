Staugefahr! Unfall mit Gefahrguttransporter auf der A2

Auf der A2 zwischen Magdeburg und Braunschweig hat es einen Unfall mit einem Gefahrguttransporter gegeben. Die Autobahn in Richtung Braunschweig ist derzeit voll gesperrt.

Magdeburg. - Auf der Autobahn 2 wischen Eilsleben und dem Rastplatz Lorkberg-Nord hat sich ein Unfall mit einem Gefahrguttransporter ereignet, teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien derzeit im Einsatz. Über die Anzahl der verletzten Personen gibt es derzeit noch keine Auskunft.

Derzeit seien der linke und rechte Fahrstreifen in Richtung Magdeburg, sowie der die komplette Fahrbahn in Richtung Braunschweig gesperrt, so die Polizei weiter. Autofahrer müssen mit Stau rechnen.