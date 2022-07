Lkw-Fahrer übersieht Stauende auf der A2 bei Magdeburg - hoher Schaden und lange Staus

Schon wieder ereignete sich auf der A2 bei Magdeburg ein Unfall, bei dem ein Lkw-Fahrer ein Stauende übersah. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Berlin gesperrt werden.

Magdeburg (vs) - Bei einem Auffahrunfall wurden am Donnerstagvormittag, 7. Juli, zwei Menschen zum Teil schwer verletzt. Die A 2 bei Magdeburg musste in Fahrtrichtung Berlin gesperrt werden.

Gegen 8.30 Uhr prallte ein Lkw in das Stauende vor einer dortigen Baustelle und schob einen Kleintransporter auf einen weiteren Lkw. Der 33-jährige deutsche Fahrer des Kleintransporters aus dem Landkreis Börde wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Mit schwersten Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen anschließend ins Krankenhaus.

Schwerer Unfall auf der A2 bei Magdeburg: Schaden von rund 90.000 Euro

Der 37-jährige Unfallverursacher verletzte sich bei dem Unfall leicht. Durch die Kollision entstand am auffahrende Lkw und am Kleintransporter erheblicher Schaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der zweite Lkw-Fahrer konnte nach erfolgter Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 90.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Berlin wurde zwischen den Anschlussstellen Magdeburg-Kannenstieg und Magdeburg-Zentrum für drei Stunden gesperrt und nachfolgende Verkehr über die Nebenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.