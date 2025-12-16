Wegen eines Unfalls zwischen der Raststätte Börde Nord und Bornstedt staut sich derzeit der Verkehr auf der A2 in Richtung Hannover.

Vier Verletzte bei Unfall mit Polizeiwagen - Autobahn voll gesperrt

Bornstedt. - Am Dienstagmorgen hat es auf der A2 zwischen der Raststätte Börde Nord und Bornstedt einen schweren Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge übersah ein Lkw-Fahrer beim Spurwechsel einen Streifenwagen. Das Polizeiauto habe zwar durch ein Ausweichmanöver einen direkten Zusammenstoß verhindern können, so die Polizei.

Allerdings sei der Sprinter ins Schleudern geraten, gegen die rechte Leitplanke geprallt und dann auf der Seite zum Liegen gekommen. Der Lkw sei auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen.

Unfall auf der A2: Vier Polizisten schwer verletzt

Bei dem Unfall seien die vier Insassen des Streifenwagens schwer verletzt worden. Sie wurden laut den Angaben in Krankenhäuser gebracht. Für den Transport eines Verletzten kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Für die Unfallaufnahme sowie Rettungsmaßnahmen ist die Autobahn in Richtung Hannover derzeit noch voll gesperrt. Die Sperrung soll den Angaben zufolge bis in die späten Nachmittagsstunden andauern.

Ortskundige Autofahrer werden geben, das Gebiet weiträumig zu umfahren, so die Polizei weiter. "MDR Jump" berichtet, dass sich der Verkehr bis zum Magdeburger Zentrum staut.

Auch auf den Umleitungen über Hohenwarsleben und Irxleben staue sich der Verkehr, heißt es weiter.