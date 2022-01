Verkehrsunfall Betrunkener Autofahrer fährt auf der A14 bei Niederndodeleben in Schilderwagen

Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagvormittag auf der A14 in Fahrtrichtung Schwerin auf der Ortshöhe Niederndodeleben in einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.