Ein Mädchen ist in Magdeburg auf seinem Schulweg in der Großen Diesdorfer Straße überrollt worden, als es eine Straßenbahn erreichen wollte.

Fahrerflucht in Magdeburg: Mädchen von Auto überrollt - und trotzdem zur Schule gegangen

Ein Mädchen ist auf seinem Schulweg in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg von einem Auto überrollt worden und kam mit Rettungskräften ins Krankenhaus. Symbolbild:

Magdeburg/VS - Zu einem Unfall mit einem verletzten Mädchen ist es am Dienstagmorgen, 14. November, in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg gekommen sein. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war die 15 Jahre alte Schülerin gegen 7 Uhr auf dem Weg zur Schule und lief auf Höhe der Arndtstraße zu einer haltenden Linie 6. Kurz bevor das Mädchen in die Straßenbahn einsteigen konnte, sei sie aber von einem Auto erfasst worden, wie es weiter heißt. Dabei soll das Fahrzeug den Ellenbogen der Schülerin gestreift und ihren Fuß überfahren haben.

Das hellblaue oder weiße Auto habe sich nach dem Unfall sofort in eine unbekannte Richtung entfernt. Nachdem die Schülerin zuerst ihren Weg zur Schule fortgesetzt habe, sei sie dann doch mit einem Rettungswagen von der Schule ins Krankenhaus gebracht worden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unfallauto geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.