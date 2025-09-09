Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag in Magdeburg gekommen. Ein Autofahrer wollte rechtswidrig über eine Sperrfläche wenden und war dabei mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Auto stößt in Magdeburg mit Straßenbahn zusammen – Fahrer schwer, Beifahrerin leicht verletzt

Am Montag stieß ein Auto in Magdeburg mit einer Straßenbahn zusammen.

Magdeburg. – In Magdeburg in der Halberstädter Straße soll es am Montagnachmittag, dem 8. September, gegen 14 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw gekommen sein.

Laut Polizei habe ein 46-jähriger Autofahrer versucht, in Höhe der Klausenerstraße über eine Sperrfläche zu wenden. Dabei habe er offenbar die sich nähernde, vorfahrtsberechtigte Straßenbahn übersehen.

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte bei Unfall in Magdeburg

Bei dem Zusammenstoß sei der Pkw-Fahrer schwer verletzt worden. Die 52-jährige Mitfahrerin habe bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Beide Personen seien durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der beteiligte Pkw sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Wie hoch der genaue Schaden an der Straßenbahn ist, könne derzeit noch nicht beantwortet werden.

Während der Unfallaufnahme sei es rund um die Halberstädter Straße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Die Polizei ermittele nun zum genauen Unfallhergang.