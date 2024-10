Nach einem Unfall ist die Halberstädter Straße in Magdeburg voll gesperrt.

Vorsicht in Magdeburg! Unfall legt Verkehr auf Halberstädter Straße lahm

Nach einem Unfall gibt es auf der Halberstädter Straße in Magdeburg einen Unfall.

Magdeburg. - Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmorgen in der Halberstädter Chaussee in Magdeburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach kam es auf der Kreuzung in Höhe Königstraße zu dem Crash. Die Polizei habe eine Vollsperrung eingerichtet, heißt es. Es staut sich an der betreffenden Stelle.

Die Polizei bittet darum, besonders vorsichtig zu fahren. Vor Ort seien Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Außerdem empfehlen die Beamten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.