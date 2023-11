Ein illegales Autorennen ist in Magdeburg auf der Bundesstraße B1 in einem schweren Unfall geendet.

Magdeburg/VS - Zu einem Unfall ist es in der Samstagnacht bei einem illegalen Autorennen in Magdeburg auf der Bundesstraße 1 gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach waren zunächst ein 22 Jahre alter Magdeburger im BMW 3er und eine 20 Jahre alte Frau aus dem Salzlandkreis im BMW 5er auf der Bundesstraße B1 vom Universitätsplatz in Richtung Magdeburger Ring unterwegs.

Auf Höhe der Auffahrt zum Magdeburger Ring in Richtung Halberstadt habe der 22-Jährige dann bei einem Überholmanöver die Kontrolle verloren, geriet in den Gegenverkehr und raste in zwei an einer Ampel stehende Autos.

Dabei sei der Mann so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt gegen den 22-Jährigen und die 20-Jährige und beschlagnahmte die jeweiligen Führerscheine.