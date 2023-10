Ein Motorradfahrer ist in Magdeburg falsch herum in eine Einbahnstraße gefahren und hat damit einen Unfall verursacht. Bei dem Crash nahe der Sternbrücke wurde eine Jugendliche schwer verletzt.

Motorrad fährt falsch herum in Einbahnstraße: Jugendliche bei Unfall in Magdeburg schwer verletzt

Zwei Jugendliche sind bei einer riskanten Motorradfahrt an der Magdeburger Sternbrücke zum Teil schwer verletzt worden, als es zu einem Unfall mit einem entgegenkommenden Auto kam. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einer Schwerverletzten ist es am Mittwochabend an der Magdeburger Sternbrücke gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst ein 17 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner 16-jährigen Mitfahrerin auf dem Heinrich-Heine-Platz verkehrt herum in einer Einbahnstraße unterwegs, als eine 38 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf den Kleinen Stadtmarsch fuhr. Dabei kam es laut Mitteiling zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto.

Der Motorradfahrer habe sich bei dem Unfall leicht, seine 16 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.