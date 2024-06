Auf der Straße Alt Fermersleben in Magdeburg ist bei einem Unfall ein junger Motorradfahrer schwer gestürzt.

Unfall in Magdeburg

Unfall auf der Straße Alt Fermersleben in Magdeburg.

Magdeburg/DUR. - Am Mittwoch ist es gegen 6.30 Uhr zu einem schweren Unfall in der Straße Alt Fermersleben in Magdeburg gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 22 Jahre alter Autofahrer laut Polizei auf Höhe der Reichweinstraße über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße in Fahrtrichtung Zentrum gefahren. Anschließend sei ein 19 Jahre alter Motorradfahrer mit dem Heck des Autos zusammengeprallt. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, heißt es.

Der Motorradfahrer habe durch den Unfall schwer Verletzungen davongetragen und sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme kam es demnach temporär zu Verkehrsbehinderungen.