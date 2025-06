Bei einem Unfall im Adelheidring in Magdeburg ist am Mittwoch ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Erst wenige Tage zuvor hatte es in der Nähe einen E-Scooter-Unfall gegeben.

Die Polizei nahm am Mittwoch (11. Juni 2025) in Magdeburg einen Unfall im Adelheidring auf, bei dem ein E-Scooter und ein Pkw zusammenstießen.

Magdeburg. - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Pkw ist es am Mittwoch (11. Juni 2025) gegen 9 Uhr im Adelheidring in Magdeburg gekommen. Bei dem Unfall ist der Fahrer des E-Scooters laut einer Sprecherin des Polizeireviers Magdeburg leicht verletzt worden. Er sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Unfallursache dauern die Ermittlungen noch an, hieß es weiter.