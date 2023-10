In Magdeburg kam bei einem Verkehrsunfall in der Leibnizstraße ein Mann schwer verletzt. Er wollte einer Frau beim Einparken helfen.

Schwerer Unfall in Magdeburg: Freiwilliger Helfer wird beim Einparken eingeklemmt

In der Leibnizstraße in Magdeburg ereignete sich ein schwerer Unfall, als ein Mann beim Einparken helfen wollte und dabei eingeklemmt wurde.

Magdeburg (vs) - Am Samstagabend, dem 30.09., ereignete sich gegen 18.39 Uhr ein Verkehrsunfall in der Leibnizstraße. Als ein 28-jähriger Magdeburger einer 55-jährigen Autofahrerin bei Einparken helfen wollte, wurde dieser schwer verletzt.



Nach bisherigem Kenntnisstand hatte sich der 28-Jährige zuvor direkt hinter den einparkenden Renault gestellt. Die 55-jährige Fahrerin aus Magdeburg rutschte beim Einparken von den Pedalen ab. Dadurch wurde der 28-Jährige zwischen dem einparkenden Renault und dem dahinterstehenden Auto eingeklemmt.

Der junge Mann wurde dadurch so schwer an beiden Beinen verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.