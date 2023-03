Nach einem Unfall in Magdeburg musste die B71 in Richtung Süden am Mittwoch teilweise gesperrt werden. Die Polizei wendet sich mit einem wichtigen Hinweis an die Autofahrer.

Unfall in Magdeburg: Linke Fahrbahn der B71 in Richtung Süden blockiert

In Magdeburg ist es am Mittwoch zu einem Unfall auf der B71 gekommen.

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, 8. März, kam es gegen 10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B 71 in Richtung Süden zwischen den Abfahrten Mittagstraße und Universitätsplatz.

Mithin entstanden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen, da der linke Fahrstreifen blockiert war, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Unfallstelle bei Unfällen mit geringen Sachschäden grundsätzlich zu räumen ist. Vorher empfiehlt es sich, die Unfallsituation zu fotografieren.

Dann jedoch sollte man den nachfolgenden Verkehr nicht unnötig beeinträchtigen und zur Seite oder in diesem Fall an der nächsten Abfahrt abfahren. Die Unfallaufnahme durch die Polizei kann dann an gesonderter Stelle erfolgen.