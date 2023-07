Laut Polizei ist es in Magdeburg am Montag zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Frauen verletzt wurden.

Magdeburg (vs) - An der Einmündung Osterweddinger Chaussee/Auffahrt Bundesstraße 81 in Richtung Magdeburg kam es am Montag, 24. Juli, gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen bog eine Auto-Fahrerin nach links ab, ohne einer weiteren, ihr entgegenkommenden Auto-Fahrerin Vorrang zu gewähren. Folglich kam es zu einer Kollision, bei der beide Fahrerinnen verletzt und ihre Autos erheblich beschädigt wurden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Weitere Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an, heißt es in einer Pressemitteilung.