Im Magdeburger Stadtteil Kannensteig ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer musste in Krankenhaus eingeliefert werden.

Magdeburg. - Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Johannes-R.-Becher-Straße in Magdeburg schwer verletzt worden.

Gegen 16.30 Uhr sei eine 47-jährige Autofahrerin in Richtung Neuer Sülzeweg unterwegs gewesen. Hinter ihr fuhr der 18-jährige Motorradfahrer, so die Polizei. Dieser habe in Höhe der Pablo-Picasso-Straße das Auto überholt, in die auch die Autofahrerin nach links abbiegen wollte.

Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorradfahrer, heißt es weiter. Der 18-Jährige sei von seinem Motorrad gestürzt und über die Motorhaube des Autos auf den Boden gefallen.

Mit einer Beinverletzung wurde er den Angaben nach von einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete Ermittlungen zum Unfallhergang ein.

Das Motorrad sei an einen Angehörigen übergeben worden. Über den entstandenen Sachschaden gebe es bisher keine Angaben.