Einen Unfall mit zwei Pkw hatte es auf der Kreuzung Westring/Liebknechtstraße in Magdeburg gegeben. Dabei landete ein Auto im Gleisbett.

Auto landet auf der Kreuzung Westring/Liebknechtstraße in Magdeburg im Gleisbett

Magdeburg. – Auf der Kreuzung Westring/Liebknechtstraße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost hat es Dienstagnachmittag einen Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben.

Dabei ist ein SUV auf die Gleise geraten und in die Haltestelle "Liebknechtstraße" gefahren. Kurz vor einer Straßenbahn kam der Wagen zum Stehen.

Der Pkw kam im Gleisbett kurz vor einer Straßenbahn zum Stehen. (Foto: Sabine Lindenau)

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt. Auch der Straßenbahnbetrieb zwischen Stadtfeld-Ost und Sudenburg war deswegen unterbrochen. Ob es Verletzte gibt, ist aktuell unklar.