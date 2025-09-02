Mit Verkehrsbehinderungen müssen Autofahrer derzeit an der Kreuzung von Friedrich-Ebert-Straße und Berliner Chaussee in Magdeburg rechnen. Dort hat es einen Unfall gegeben.

Magdeburg. - An der Kreuzung von Friedrich-Ebert-Straße und Berliner Chaussee in Magdeburg hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Es kommt in diesem Bereich derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wie lange die Behinderungen andauern, ist derzeit noch unklar. Auch Angaben über die Art des Unfalls und mögliche Verletzte liegen noch nicht vor.