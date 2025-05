Nach einem Unfall im Kreuzungsbereich der Salbker Straße/Leipziger Chaussee in Magdeburg war die Fahrbahn in beiden Richtungen voll gesperrt.

Lkw-Unfall auf Kreuzung in Magdeburg! Sperrung der Salbker Straße aufgehoben

Auf der Brenneckestraße in Magdeburg ist es zu einem Unfall gekommen.

Magdeburg.- Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen auf der Salbker Straße in Richtung Brenneckestraße in Magdeburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach hatte es auf der Salbker Straße in Höhe zur Leipziger Chaussee gekracht. Eine 36-jährige Autofahrerin hatte im Kreuzungsbereich einen von links kommenden Lkw übersehen.

Lkw stößt mit Pkw auf Kreuzung zusammen

Trotz eines sofortigen Bremsmanövers des Lkw-Fahrers stießen beide Fahrzeuge zusammen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage auf der gesamten Kreuzung außer Betrieb, heißt es von der Polizei.

Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Salbker Straße war zunächst in beiden Richtungen im Kreuzungsbereich voll gesperrt. Nun rollt der Verkehr wieder.