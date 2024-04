Zu einem tödlichen Unfall ist es am August-Bebel-Damm in Magdeburg-Rothensee gekommen. Das ist zu dem Unfall bekannt.

Sperrung August-Bebel-Damm bis Mittag: Tödlicher Unfall in Magdeburg - Mann stirbt

Zu einem tödlichen Unfall ist es zwischen einem Lkw und einem Auto in Magdeburg gekommen.

Magdeburg/DUR. - Zu einem tödlichen Unfall ist es am frühen Donnerstagmorgen am August-Bebel-Damm in Magdeburg-Rothensee gekommen. Dies teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Demnach soll es um 5.10 Uhr im Kreuzungsbereich zum Glindenberger Weg zu dem schweren Crash zwischen einem Lkw und einem Auto auf Höhe der A2 gekommen sein. In der Folge sei der 44 Jahre alte Autofahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Sein Opel wurde komplett zerstört.

Der Pkw soll auf dem August-Bebel-Damm in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und mit dem linksabbiegenden Lkw zusammengestoßen sein. Die Ermittlungen zu Unfallursache dauern an.

Die Straße ist an der betreffenden Stelle auf einem Fahrstreifen gesperrt. Ebenso ist die Autobahn-Auffahrt Rothensee dicht. Die Sperrung wird noch bis in die Mittagsstunden anhalten.