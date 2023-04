Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag in Magdeburg einen Verkehrsunfall verursacht und dabei einen Schaden von rund 140.000 Euro angerichtet. Das berichtete Polizei am Osterwochenende.

Eine Absperrung der Polizei. Eine Unfallfahrt endete zu Ostern in Magdeburg an einer Grundstücksgrenze. Es entstand hoher Sachschaden.

Magdeburg - (vs) Der 40-jährige Fahrzeugführer war ersten Erkenntnissen zufolge am Samstag gegen 2.10 Uhr die Walther-Rathenau-Straße in Richtung Magdeburger Ring gefahren. Nach Verlassen des Tunnels am Universitätsplatz kam der Fahrzeugführer auf Höhe des Geschwister-Scholl-Parks von der regennassen Fahrbahn ab und fuhr über den Gehweg, bevor das Fahrzeug an einer Grundstücksbegrenzung zum Stehen kam.

Weiterhin seien laut Polizei ein geparkter Pkw sowie eine Hinweistafel des Geschwister-Scholl-Parks beschädigt worden.

Unfall Magdeburg: Fahrer stand unter Alkohol

Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Verdächtige sei nach einer Blutprobenentnahme und Sicherstellung seines Führerscheines wieder entlassen worden. Gegen den 40-Jährigen wird nun ermittelt, informierte die Magdeburger Polizei weiter.

Betrunkene Fahrerin hatte 3,22 Promille intus

Bereits am Karfreitag (7.4.2023) gegen 18.10 Uhr hatte die Polizei eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus dem Verkehr gezogen, bei der ein Atemalkoholwert von 3,22 Promille festgestellt worden war. Auch sie musste ihren Führerschein abgeben. Gegen die Frau wird nun gleichfalls ermittelt.