Ein Mann hat bei einem Unfall in Magdeburg schwere Verletzungen erlitten. Eine weitere Person wurde nur leicht verletzt.

Unfall in Magdeburg

Magdeburg. - Am Samstag sind gegen 17 Uhr zwei Personen bei einem Unfall an der Kreuzung von Großer Diesdorfer Straße und dem Westring in Magdeburg teils schwer verletzt worden.

Laut Polizei kollidierten die Fahrzeuge zweier Männer miteinander. Der 26 Jahre alte Fahrer des einen Autos wurde bei dem Unfall leicht, der 44-jährige Fahrer des anderen Wagens schwer verletzt.

Während der Unfallaufnahme sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.