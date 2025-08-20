Crash auf Olvenstedter Chaussee Schwerer Fahrradunfall in Magdeburg: 52-Jähriger von Auto gerammt
Ein 52-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstag auf der Olvenstedter Chaussee in Magdeburg schwer verletzt worden. Er wurde im Krankenhaus behandelt.
Aktualisiert: 20.08.2025, 16:01
Magdeburg. – Am Dienstagmorgen ist ein Fahrradfahrer in Magdeburg bei einem Unfall schwer verletzt worden, so die Polizei.
Gegen 8 Uhr sei der Radfahrer auf der Olvenstedter Chaussee in Richtung B1 unterwegs gewesen. Eine 63-Jährige, die mit ihrem Auto aus der Heinrich-Schmutze-Straße auf die Olvenstedter Chaussee eingebogen sei, habe dabei den 52-jährigen Radfahrer übersehen.
Wie die Polizei mitteilt, zog sich der Radfahrer Verletzungen im Schulterbereich zu. Er sei im Krankenhaus medizinisch versorgt worden.