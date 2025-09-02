weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Pkw stößt in Magdeburg mit Straßenbahn zusammen - Fahrer eingeklemmt

EIL:
Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs OB Borris möglich
Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs OB Borris möglich

Unfall auf dem Werder Pkw stößt in Magdeburg mit Straßenbahn zusammen - Fahrer eingeklemmt

Durch einen Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn auf dem Werder in Magdeburg kam es dort kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Von DUR 02.09.2025, 15:37
In Magdeburg ist ein Pkw mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.
In Magdeburg ist ein Pkw mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. (Symbolfoto: dpa)

Magdeburg. - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist es Dienstagmittag auf dem Werder in Magdeburg gekommen, teilt die Feuerwehr mit.

Durch den Unfall wurde der Pkw-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Fahrzeug und übergaben ihn den Rettungskräften. Über die Schwere seiner Verletzungen ist derzeit nichts bekannt.

Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es in diesem Bereich kurzzeitig zu Behinderungen im Straßen- sowie Straßenbahnverkehr, so die Feuerwehr Magdeburg in ihrer Mitteilung weiter. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.