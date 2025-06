Bei einem Unfall in Magdeburg ist eine 24-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Unfall in Magdeburg

Magdeburg. – Am Dienstag hat sich im Olvenstedter Graseweg in Magdeburg auf Höhe Am kleinen Silberberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, teilt die Polizei mit.

Demnach kam eine 24-jährige Autofahrerin, die in Richtung Flora Park unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dadurch an den Bordstein.

Fahrerin verliert in Magdeburg Kontrolle über Pkw

Anschließend habe sie die Kontrolle über den Pkw verloren und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall sei die Fahrerin schwer verletzt worden.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden, so die Polizei weiter.