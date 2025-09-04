An der Kreuzung Kirschweg/Hermann-Hesse-Straße in Magdeburg sind zwei Pkw zusammengestoßen. Dabei wurde eine 56-Jährige schwer verletzt.

Magdeburg. - Am Mittwoch gegen 11.50 Uhr hat sich auf der Kreuzung Kirschweg/Hermann-Hesse-Straße in Magdeburg ein Unfall ereignet, teilt die Polizei mit.

Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin wollte demnach von der Hermann-Hesse-Straße aus nach links in den Kirschweg abbiegen. Dabei hat sie die rote Ampel übersehen und ist mit dem Auto eines 49-Jährigen zusammengestoßen, so die Polizei zum Unfallhergang.

Bei dem Unfall wurde die 56-Jährige schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Im Rahmen der Unfallaufnahme war es in diesem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.