Ein Fußgänger ist in Magdeburg schwer verletzt worden. Er stürzte neben einer Straßenbahnlinie 10 ins Gleisbett. Wie konnte es dazu kommen?

Schwer verletzt: Mann stürzt neben Straßenbahn in Magdeburg ins Gleisbett

Ein Fußgänger ist in Magdeburg ins Gleisbett gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen, unter anderem am Kopf zu. Der Mann hatte versucht, die Straßenbahn noch zu erreichen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem schweren Unfall ist es in Magdeburg am Sonnabendmittag gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach habe ein Fußgänger an der Haltestelle Kastanienstraße in der Lübecker Straße versucht, die Straßenbahnlinie 10 noch zu erreichen und betätigte hierfür den Türöffner. Dennoch sei die Straßenbahn ordnungsgemäß losgefahren. Dabei habe der Mann das Gleichgewicht verloren und sei neben der Straßenbahn in das Gleisbett gestürzt.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Dabei soll sich der Mann Verletzungen an Kopf und Beinen zugezogen haben. Der Fußgänger kam schwer verletzt ins Krankenhaus.