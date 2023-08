Zersplittertes Glas, ein Verletzter: Dies ist die Bilanz eines Unfalls, zu dem es aufgrund des Starkregens in Magdeburg gekommen ist.

Starkregen in Magdeburg: Auto kracht in Haltestellenabsperrung - ein Verletzter

Magdeburg (vs) - Der Starkregen hat am späten Dienstagabend in Magdeburg zu einem Unfal mit einem Verletzten geführt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war der später verunglückte Autofahrer zunächst in der Leipziger Chaussee unterwegs, als er offenbar plötzlich aufgrund des Starkregens die Fahrbahn nichts mehr sehen konnte. Der Mann sei anschließend mit einem Bordstein und einer Haltestellenbegrenzung kollidiert. Dabei ging allem Anschein nach die Verglasung zu Bruch.

Durch den Aufprall sollen die Airbags ausgelöst und den Fahrer verletzt haben. Er kam ins Krankenhaus.