Magdeburg. - Am Donnerstagmorgen hat es auf der A14 zwischen der Abfahrt Magdeburg-Sudenburg und Wanzleben einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach sei die Autobahn in Richtung Magdeburg derzeit voll gesperrt. Der Verkehr staut sich an dieser Stelle - Tendenz zunehmend.