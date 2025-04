Tödlicher Crash Bei Rot gefahren: 84-Jähriger stirbt nach Unfall in Magdeburger Klinik

Zu einem Unfall ist es am Sonntag an der Einmündung Salbker Chaussee/Ottersleber Chaussee in Magdeburg gekommen. Eine der an dem Unfall beteiligten Personen ist ihren Verletzungen erlegen.