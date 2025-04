Kreuzung Birkenalle und Agrarstraße Tödlicher Unfall in Magdeburg! Auto kracht frontal in Hauswand - Mann nicht identifiziert

Ein Autofahrer ist in Magdeburg bei einem Frontalcrash in eine Hauswand an der Kreuzung Birkenallee und Agrarstraße gekracht. Er wurde in dem Autowrack eingeklemmt. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen.