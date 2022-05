Fahrradfahrer in Magdeburg von Windböe erfasst und schwer verunglückt

Ein Fahrradfahrer ist am Sonnabendmittag Opfer einer starken Windböe erfasst worden und verunglückt. Symbolbild:

Magdeburg (dpa) - In Magdeburg ist ein Motorradfahrer von einer starken Windböe erfasst und bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sonnabendmittag erwischte eine Böe den 20-Jährigen in einer Linkskurve.

Er kam von der Straße ab, stieß gegen einen Baum und wurde vom Motorrad geschleudert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde schwer am Bein verletzt, an der Maschine entstand Totalschaden.