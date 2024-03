In Magdeburg-Rothensee ist am späten Mittwochabend an einem Baumarkt ein Feuer ausgebrochen. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Brandschaden beläuft sich auf 150.000 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Brand an Baumarkt in Magdeburg - 150.000 Euro Schaden

Bei einem Brand an einem Baumarkt in Magdeburg ist ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro entstanden.

Magdeburg/DUR. - In einem Gewerbegebiet in Magdeburg-Rothensee ist am späten Mittwochabend an einem Baumarkt in der Saalestraße ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro entstanden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Den Angaben zufolge brannten im Eingangsbereich des Marktes die Kunststoffbedachung sowie die Ausstellware. Die Flammen seien 20 Meter breit und vier Meter hoch gewesen und hätten gedroht, auf das Innere des Gebäudes überzugreifen.

Während der Löscharbeiten stellte sich laut Feuerwehr heraus, dass auch an der Rückseite des Baumarktes ein Feuer in gleicher Größe die Fassade angriff.

Nach Angaben der Feuerwehr waren 40 Einsatzkräfte vor Ort. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Feuerwehr sei am Mittwoch um 23.18 Uhr alarmiert worden habe ihren Einsatz am Donnerstag um 2.20 Uhr beendet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.