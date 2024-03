Zwei Autos haben Dienstagnacht in der Hundisburger Straße in Magdeburg-Neustadt gebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Brennende Autos in Magdeburg-Neustadt: Polizei sucht nach Zeugen

Magdeburg/DUR. - In der Hundisburger Straße in Magdeburg-Neustadt haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Autos gebrannt. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge meldete ein 22 Jahre alter Magdeburger der Polizei gegen 1.30 Uhr ein brennendes Auto. Er sei durch einen Knall auf das Feuer aufmerksam geworden.

Als Feuerwehr und Polizei kurz darauf Brandort eintrafen, hatte sich das Feuer inzwischen auf ein zweites Auto ausgeweitet. Der entstandene Sachschaden liegt den Angaben zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Foto: Stefan Harter

Laut Polizei ist ein technischer Defekt als Brandursache eher unwahrscheinlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erst Anfang März hatten Unbekannte zünden Sperrmüll in der Dequeder Straße in Magdeburg Sperrmüll angezündet. Infolge dessen kamen mehrere Mieter kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Wer Hinweise zum Brand in der Hundisburger Straße in Magdeburg Neustadt geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0391/5463295 zu melden.