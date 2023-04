Ein Betrunkener hat sich in Magdeburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sie endete vor einer Hauswand. Fast.

Verfolgungsjagd in Magdeburg: Flucht vor Polizei - Betrunkener rast in Hauswand

In Schlangenlinien unterwegs

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei endete für ein Auto in Magdeburg vor einer Hauswand. Der betrunkene Fahrer flüchtete weiter zu Fuß. Foto:

Magdeburg (vs) - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein Betrunkener in der Nacht zum Dienstag in Magdeburg geliefert. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach fiel zuvor einer Zivilstreife ein Auto mit auffälliger Fahrweise in der Carl-Miller-Straße auf. Nachdem die Polizisten kurz darauf ein Anhaltesignal gegeben hätten, soll der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet sein, bis er in der Schönebecker Straße von der Fahrbahn abkam und an einer Hauswand verunfallte.

Während einer weiteren Flucht zu Fuß sollen die Polizeibeamten den Fahrer eingeholt und gefesselt haben. Anschließend wurde bei ihm 1,53 Promille festgestellt. Einen Drogentest verweigerte der jedoch, heißt es.

Gegen den Fahrer werden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Seine Fahrerlaubnis gilt aus vorläufig entzogen.