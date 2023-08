Magdeburg (vs) -Am frühen Mittwochmorgen hat sich ein Junge im Breiten Weg in Magdeburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Und dies, wie die Beamten mitteilen, in einem Auto.

Demnach wollen die Polizisten zunächst den Wagen kontrollieren, als der plötzlich davonbrauste. Den Beamten sei es aber nach kurzer Zeit gelungen, das Auto nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu stoppen.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Dabei zeigte sich, dass hinter dem Steuer ein 17 Jahre alter Minderjähriger saß, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Junge muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.