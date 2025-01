Eine 34-Jährige versuchte in Magdeburg-Westerhüsen der Polizei über die Dächer zu entkommen - und sprang dabei drei Meter in die Tiefe.

Spektakuläre Verfolgungsjagd über die Dächer Magdeburgs: Betrügerin springt in die Tiefe

Verhaftung in Westerhüsen

Eine Betrügerin wurde in Magdeburg verhaftet, nachdem sie übers Dach entkommen wollte.

Magdeburg. - Am Montagmorgen konnten Anwohner in Westerhüsen, einem Stadtteil Magdeburgs, eine spektakuläre Verfolgungsjagd mitansehen, so die Polizei.

Demnach flüchtete eine 34 Jahre alte, wegen Betrugs verurteilte Frau, als sie gegen 9.30 Uhr die Zivilfahnder vor ihrer Tür bemerkte. Erst sei sie durch ein Fenster auf ein Zwischendach geklettert und dann von dort aus über eine Leiter aufs Dach gelangt, heißt es.

Nachdem ein Zivilfahnder der Frau aufs Dach gefolgt war, sei die Verurteilte drei Meter in die Tiefe auf das Zwischendach gesprungen und sei, unverletzt, wieder in ihre Wohnung zurückgekehrt.

Dort wurde die 34-Jährige festgenommen.