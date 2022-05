Verheerende Kollision fordert zwei Schwerverletzte in Magdeburg

In der Nacht zum Donnerstag, den 11. November 2021, kam es zu einen schweren Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen in Magdeburg.

Magdeburg - In der Nacht zum Donnerstag, den 11. November 2021, kam es zu einem schweren Unfall in Magdeburg. Eine 25-jährige Magdeburgerin befuhr mit ihrem VW-Golf gegen 23.00 Uhr die Freie Straße in Richtung Warschauer Straße. In der Freien Straße entschloss sich die 25-Jährige einen vor ihr fahrenden Pkw-VW zu überholen. Daraufhin soll der 38-jährige Fahrzeugführer des überholten VW mehrmals dicht auf das Fahrzeug der 25-Jährigen aufgefahren sein, wie die Polizei Magdeburg mitteilte.