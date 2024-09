Am Sonntag kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Magdeburg kommen. Der Grund: Die Fußballbegegnung des FCM gegen den KSC.

FCM-Spiel gegen KSC in Magdeburg: Polizei kündigt Sperrungen für Sonntag an

Verkehr in der Innenstadt

Beim Spiel des FCM gegen den KSC in Magdeburg kann es zu Straßensperrungen kommen.

Magdeburg. - Der 1. FC Magdeburg (FCM) tritt am frühen Sonntagnachmittag, 22. September, um 13.30 Uhr in Magdeburg gegen den Karlsruher SC (KSC) an. Die Polizei erwartet wegen des Abreiseverkehrs nach dem Spiel erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Besonders in den Nachmittags- und Abendstunden könne es im Stadtgebiet, vor allem aber in der Innenstadt und im Bereich östlich der Elbe, zu Stau und kurzzeitigen Straßensperrungen kommen, heißt es. Um nach der Fußballbegegnung für eine zügige Abreise der Besucher zu sorgen, werde die Polizei zeitweise auf die Verkehrsführung einwirken, so die Beamten weiter. Dazu werde der Verkehr im Gübser Weg, der Friedrich-Ebert-Straße und der Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig zur Einbahnstraße.

Außerdem sei während der Spielzeit und darüber hinaus ein Fahrraddemonstrationszug durch Magdeburg angemeldet und es werde mit Anreiseverkehr zu einem Handballspiel gerechnet.