Seit dem frühen Mittwochmorgen brennt es in einer Holzpelletsfabrik in Magdeburg. Der Glindenberger Weg ist derzeit wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt.

Brand in Holzpelletsfabrik in Magdeburg - Feuerwehreinsatz im Glindenberger Weg

Magdeburg. - Feuerwehreinsatz in Magdeburg: In einer Holzpelletsfabrik ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand dauert womöglich schon mehrere Stunden an. Die Feuerwehr ist mit Einsatzkräften im Bereich Glindenberger Weg im Einsatz.

Aufgrund dessen ist der Glindenberger Weg derzeit zwischen August-Bebel-Damm und Am Hansehafen gesperrt. Autofahrer sollten den Bereich umfahren.